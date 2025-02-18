Госсекретарь США высказался об отмене санкций Запада против России

Рубио: Уступки для урегулирования на Украине должны сделать все стороны

Уступки для урегулирования конфликта на Украине должны сделать все стороны. Так американский госсекретарь Марко Рубио ответил на вопрос об отмене санкций Запада против России, сообщает Reuters.

«Существуют санкции, которые были введены в результате этого конфликта [на Украине]. Поэтому я хотел бы сказать, что для прекращения любого конфликта необходимо, чтобы все стороны пошли на уступки», — сказал он.

По словам дипломата, Евросоюзу также придется в какой-то момент сесть за стол переговоров, поскольку блок также вводил санкции против России.

Ранее Рубио назвал необходимые условия для урегулирования конфликта на Украине. Он подчеркнул, что для достижения мира потребуется сложная и напряженная дипломатия.