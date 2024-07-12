В США предложили выйти из НАТО при принятии решения о вступлении Украины в альянс

В Конгрессе США предложили выйти из НАТО в случае вступления Украины в альянс

Американские сенаторы от Республиканской партии Майк Ли и Томми Табервилл внесли в Конгресс США законопроект, в рамках которого предлагается дополнить закон положением о выходе Вашингтона из НАТО в случае принятия другими странами-участницами решения о вступлении Украины в альянс. «Лента.ру» ознакомилась с текстом соответствующего проекта закона.

Инициатива с названием «Законопроект о внесении поправок в Закон о cистеме взаимной безопасности от 1954 года, согласно которому, если все страны НАТО согласятся на вступление Украины в НАТО, у Соединенных Штатов появятся основания для выхода из Североатлантического договора» была внесена в Конгресс 9 июля. Согласно данным информационной службы Конгресса, сейчас проект находится на рассмотрении в Комитете Сената США по международным отношениям.

В документе, опубликованном на официальном сайте сенатора Ли, предлагается дополнить статью 408 Закона о системе взаимной безопасности от 1954 года следующим пунктом: «Основания для немедленного выхода. — Если Организация Североатлантического договора даст единогласное согласие на начало процесса присоединения Украины, такие действия станут основанием для немедленного выхода Соединенных Штатов из Североатлантического договора в соответствии со статьей 13 Североатлантического договора».

На персональном сайте Ли добавил прокомментировал внесенную инициативу и ряд аналогичных проектов. «Поскольку НАТО собирается на нашей земле (с 9 по 11 июля в Вашингтоне прошел саммит НАТО — прим. «Ленты.ру»), у нас есть возможность потребовать справедливого распределения бремени и дать понять, что вопрос о членстве Украины не может обсуждаться. (...) Эти законопроекты необходимы, чтобы Соединенные Штаты не были чрезмерно обременены альянсом, который отказывается выполнять свои обязательства или принимать во внимание стратегические реалии», — приводятся слова Ли в распространенном сообщении.

Ранее страны НАТО обнародовали совместную декларацию по итогам саммита альянса, проходившего в Вашингтоне с 9 по 11 июля. Документ включает в себя заявления относительно отношений с Россией, а также будущего Украины на пути к членству в объединении.

До этого сенаторы от Республиканской партии США внесли в американский Конгресс резолюцию, критикующую Двустороннее соглашение о безопасности, ранее заключенное между президентами США и Украины Джо Байденом и Владимиром Зеленским.