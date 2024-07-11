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02:25, 11 июля 2024Мир

Обнародована декларация по итогам саммита НАТО. Что в ней говорится о будущем Украины и отношениях с Россией

Саммит НАТО заявил о необратимом пути Украины в альянс

Фото: Yves Herman / Reuters

Страны НАТО обнародовали совместную декларацию по итогам саммита альянса, проходившего в Вашингтоне.

Документ включает в себя заявления относительно отношений с Россией, а также будущего Украины на пути к членству в объединении.

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Украина находится «на необратимом пути» в НАТО

Согласно итоговой декларации, Киев находится «на необратимом пути» к вступлению в Североатлантический альянс.

Мы полностью поддерживаем право Украины самой выбирать договоренности в сфере обороны и определять свое будущее, свободное от внешнего вмешательства. Будущее Украины — в НАТО

НАТО

Члены альянса указали на прогресс, который Украина достигла после саммита НАТО, прошедшего в Вильнюсе в 2023 году, и по мере того, как Киев будет продолжать «эту важнейшую работу», они продолжат ее поддержку на пути к полной евроатлантической интеграции.

При этом, подчеркивается в декларации, страны — участницы альянса «будут в состоянии» пригласить Украину присоединиться к НАТО, когда союзники будут согласны, а Киев выполнит необходимые для этого условия. Главы МИД стран — членов НАТО будут ежегодно оценивать прогресс Украины в вопросе проведения реформ.

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НАТО анонсировало новые меры поддержки Украины

Кроме этих заявлений о членстве Киева в документе говорится, что в 2025 году НАТО планирует выделить Украине 40 миллиардов евро в качестве минимального базового финансирования, а также обеспечить устойчивый уровень помощи в сфере безопасности.

При этом страны НАТО дважды в год будут отчитываться по процессу оказания Украине одобренной военной помощи.

выделит НАТО Украине в 2025 году
40
миллиардов евро

В свою очередь, заместитель советника президента США по национальной безопасности Джон Файнер анонсировал объявление альянсом на текущей неделе о новых мерах военной и экономической поддержки Украины в рамках пути к членству в объединении. В частности, речь пойдет об укреплении украинских средств противовоздушной обороны (ПВО), военных мощностях, бронежилетов и униформы.

Кроме того, участники блока объявили о создании миссии по содействию безопасности и тренировке военных для Украины (NSATU), а также координации военных поставок. Задача миссии — поставить содействие безопасности Украины на надежную основу.

Также альянс утвердил решения о назначении старшего гражданского представителя НАТО для Киева и о создании центра анализа украинского конфликта для изучения и применения его опыта.

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НАТО видит в России угрозу

Отдельное внимание в итоговой декларации уделяется России. Так, НАТО по-прежнему видит в ней главную угрозу для стран альянса. В документе заявляется, что конфликт на Украине «нарушил мир и стабильность в евроатлантическом регионе и серьезно подорвал глобальную безопасность».

При этом в альянсе заявили об отсутствии стремления к конфронтации с Россией.

Мы остаемся готовыми сохранять каналы связи с Москвой, чтобы минимизировать риски и избежать эскалации

НАТО

Одновременно с этим блок задействует базу Aegis Ashore в Польше для улучшения потенциала противовоздушной обороны (ПВО) и противоракетной обороны (ПРО).

Мы рады объявить о повышении оперативного потенциала НАТО по противоракетной обороне. Запуск базы Aegis Ashore в Польше дополняет существующие объекты в Румынии, Испании и Турции

НАТО

Помимо этого, блок призвал мировое сообщество не оказывать никакой поддержки России. В итоговом заявлении говорится, что альянс осуждает каждое государство, которое поддерживает Москву. Страны НАТО также условились разработать рекомендации по стратегическим подходам к отношениям с Россией к следующему саммиту альянса.

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Альянс намерен продолжать расширение

Члены НАТО в итоговой декларации также заявили о намерении продолжать расширять сотрудничество на Балканах и в Черном море, а также поддерживать устремления стран, желающих присоединится к альянсу.

Кроме того, НАТО планирует усилить свое присутствие на Ближнем Востоке и в Африке с целью «поддержки мира» в регионе. Так, члены альянса приняли план действий по усилению подхода к южному направлению, объединение откроет офис в столице Иордании городе Аммане и будет продолжать работу с властями Ирака.

В итоговом заявлении также сообщили, что следующая встреча лидеров стран НАТО состоится в июне 2025 года в Гааге, Нидерланды, а в 2026-м — в Турции.

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      Марина Совина
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