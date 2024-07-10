НАТО выделит Украине 40 миллиардов евро

НАТО планирует выделить Украине 40 миллиардов евро в 2025 году

НАТО планирует выделить Украине 40 миллиардов евро в 2025 году. Об этом говорится в совместной декларации стран блока.

Отмечается, что Североатлантический альянс намерен предоставить Киеву минимальное базовое финансирование в размере 40 миллиардов евро, а также обеспечить устойчивый уровень помощи в сфере безопасности.

Ранее стало известно, что участники саммита НАТО в Соединенных Штатах попросят президента Украины Владимира Зеленского не выражать недовольство публично. В альянсе опасаются, что украинский лидер снова будет негодовать из-за отсутствия быстрого плана вступления страны в НАТО.

10 июля генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг назвал победу России на Украине самым большим риском для альянса.