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03:16, 10 июля 2024Мир

Столтенберг назвал победу России на Украине самым большим риском для НАТО

Столтенберг победа России на Украине — самый большой риск для НАТО
Йенс Столтенберг

Йенс Столтенберг. Фото: Yves Herman/Reuters

Генсек НАТО Йенс Столтенберг назвал победу России на Украине самым большим риском для Альянса. Его слова приводит ТАСС.

«Мы не можем этого допустить», — сказал Столтенберг на торжественной церемонии открытия саммита НАТО в Вашингтоне. По его словам, успех Москвы «»усилит авторитарных лидеров в Иране, КНДР и Китае». «Они все поддерживают Россию, они все хотят поражения НАТО. Итог этой войны определит глобальную систему безопасности на десятилетия», — отметил генсек НАТО.

Ранее 9 июля Столтенберг заявил, что Альянс оказался не готов к началу украинского конфликта. По его словам, были выявлены значительные пробелы в боеготовности и совместимости сил НАТО, которые надо оперативно компенсировать. Почему это было не сделано за прошедшие два года, не уточняется.

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      Марина Совина
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