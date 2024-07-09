Столтенберг назвал победу России на Украине самым большим риском для НАТО

Столтенберг победа России на Украине — самый большой риск для НАТО

Генсек НАТО Йенс Столтенберг назвал победу России на Украине самым большим риском для Альянса. Его слова приводит ТАСС.

«Мы не можем этого допустить», — сказал Столтенберг на торжественной церемонии открытия саммита НАТО в Вашингтоне. По его словам, успех Москвы «»усилит авторитарных лидеров в Иране, КНДР и Китае». «Они все поддерживают Россию, они все хотят поражения НАТО. Итог этой войны определит глобальную систему безопасности на десятилетия», — отметил генсек НАТО.

Ранее 9 июля Столтенберг заявил, что Альянс оказался не готов к началу украинского конфликта. По его словам, были выявлены значительные пробелы в боеготовности и совместимости сил НАТО, которые надо оперативно компенсировать. Почему это было не сделано за прошедшие два года, не уточняется.

