В НАТО спустя два года признали неготовность к войне

Столтенберг: конфликт на Украине выявил огромные пробелы в боеготовности НАТО

Конфликт на Украине выявил огромные пробелы в боеготовности НАТО. ОБ этом заявил генсек Альянса Йенс Столтенберг, комментируя спустя два года после начала конфликта положение дел в организации. Его слова приводит ТАСС.

Как рассказал Столтенберг, с 2022 года выявлены значительные пробелы в боеготовности и совместимости сил НАТО, которые надо оперативно компенсировать. Почему это было не сделано за прошедшие два года, не уточняется.

В качестве примера он привел ситуацию с германско-нидерландская бригада, которая должна была быть готова к совместным действиям в ходе военных действий. «Однако в реальности стандартные боеприпасы калибра 155 миллиметров, которые есть у Нидерландов не годятся для использования в немецких гаубицах и наоборот», — поведал генсек НАТО.

Ранее Столтенберг в очередной раз отказался давать какие-либо точные указания, когда к Альянсу может присоединиться Украина. По его словам, Киеву сперва победить в противостоянии с Россией — это предварительное условие для будущего членства Украины в НАТО.