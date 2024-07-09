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21:09, 9 июля 2024Мир

В НАТО спустя два года признали неготовность к войне

Столтенберг: конфликт на Украине выявил огромные пробелы в боеготовности НАТО
Йенс Столтенберг

Йенс Столтенберг. Фото: Elizabeth Frantz/Reuters

Конфликт на Украине выявил огромные пробелы в боеготовности НАТО. ОБ этом заявил генсек Альянса Йенс Столтенберг, комментируя спустя два года после начала конфликта положение дел в организации. Его слова приводит ТАСС.

Как рассказал Столтенберг, с 2022 года выявлены значительные пробелы в боеготовности и совместимости сил НАТО, которые надо оперативно компенсировать. Почему это было не сделано за прошедшие два года, не уточняется.

В качестве примера он привел ситуацию с германско-нидерландская бригада, которая должна была быть готова к совместным действиям в ходе военных действий. «Однако в реальности стандартные боеприпасы калибра 155 миллиметров, которые есть у Нидерландов не годятся для использования в немецких гаубицах и наоборот», — поведал генсек НАТО.

Ранее Столтенберг в очередной раз отказался давать какие-либо точные указания, когда к Альянсу может присоединиться Украина. По его словам, Киеву сперва победить в противостоянии с Россией — это предварительное условие для будущего членства Украины в НАТО.

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      Марина Совина
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