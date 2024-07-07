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20:32, 7 июля 2024Мир

Генсек НАТО высказался о сроках вступления Украины в альянс

Генсек Столтенберг: никто не говорил о приглашении Украины в НАТО через 10 лет

Фото: Francois Lenoir / Reuters

Никто не давал обещаний принять Украину в Североатлантический альянс через 10 лет, заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг в эфире американской телекомпании CBS.

«Никто не говорил, что именно через 10 лет, но очевидно, что вопрос принятия Украины очень серьезный», — заявил генсек, отвечая на вопрос журналистов о сроках вступления республики в альянс.

По его словам, необходимо активизировать поддержку Украины, «чтобы она одержала верх» в противостоянии с Россией. Он подчеркнул, что это является предварительным условием для будущего членства республики в НАТО.

При этом ранее Столтенбетг выразил надежду, что в течение ближайших десяти лет Украина вступит в НАТО. «Я очень надеюсь, что Украина станет союзником», — рассказал генсек альянса.

Ранее источники сообщили, что страны НАТО все еще не придумали формулировку для того, чтобы вновь пообещать Украине членство в Североатлантическом альянсе в итоговом документе саммита, при этом не называя конкретных сроков.

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