Euractiv: НАТО не придумала, как вновь пообещать Украине членство в альянсе

Страны НАТО все еще не придумали формулировку для того, чтобы вновь пообещать Украине членство в Североатлантическом альянсе в итоговом документе саммита, при этом не называя конкретных сроков. Об этом пишет Euractiv со ссылкой на дипломатический источник.

Саммит альянса в Вашингтоне состоится 9-11 июля. По словам источника, страны все еще обсуждают формулировку, которая должна «сбалансировать разные взгляды на то, когда Украина сможет стать членом НАТО». В частности, увязать воедино слова «мост» к членству в организации, а также «реформы», необходимые для вступления.

Формулировку о перспективе членства Украины в альянсе, не конкретизирующую сроки, в НАТО называют «мостом», который призван соединить желание Киева получить приглашение и желание альянса поддержать стремление республики в НАТО, при этом не давая никаких четких обещаний.

«Хорошо, что мы занимаемся строительством мостов. Но вопрос в том, насколько прочными и устойчивыми являются эти мосты. Есть разница, построен мост из бумаги, дерева или стали, и, конечно, имеет большое значение длинный он или короткий», — заключил собеседник портала.

Ранее экс-советник Пентагона Теодор Постол заявил, что у НАТО нет определенной разработанной стратегии в отношении Украины. В свою очередь, экс-советник Пентагона полковник в отставке Дуглас Макгрегор подчеркнул, что политика НАТО по Украине потерпела крах, а союзники Киева не могут сделать ничего, чтобы это скрыть.