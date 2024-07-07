Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
14:59, 7 июля 2024Мир

В НАТО не смогли придумать обещание Украине по членству в альянсе

Euractiv: НАТО не придумала, как вновь пообещать Украине членство в альянсе

Фото: Andreea Alexandru / AP

Страны НАТО все еще не придумали формулировку для того, чтобы вновь пообещать Украине членство в Североатлантическом альянсе в итоговом документе саммита, при этом не называя конкретных сроков. Об этом пишет Euractiv со ссылкой на дипломатический источник.

Саммит альянса в Вашингтоне состоится 9-11 июля. По словам источника, страны все еще обсуждают формулировку, которая должна «сбалансировать разные взгляды на то, когда Украина сможет стать членом НАТО». В частности, увязать воедино слова «мост» к членству в организации, а также «реформы», необходимые для вступления.

Формулировку о перспективе членства Украины в альянсе, не конкретизирующую сроки, в НАТО называют «мостом», который призван соединить желание Киева получить приглашение и желание альянса поддержать стремление республики в НАТО, при этом не давая никаких четких обещаний.

«Хорошо, что мы занимаемся строительством мостов. Но вопрос в том, насколько прочными и устойчивыми являются эти мосты. Есть разница, построен мост из бумаги, дерева или стали, и, конечно, имеет большое значение длинный он или короткий», — заключил собеседник портала.

Ранее экс-советник Пентагона Теодор Постол заявил, что у НАТО нет определенной разработанной стратегии в отношении Украины. В свою очередь, экс-советник Пентагона полковник в отставке Дуглас Макгрегор подчеркнул, что политика НАТО по Украине потерпела крах, а союзники Киева не могут сделать ничего, чтобы это скрыть.

Что думаешь? Оцени!
      Варвара Кошечкина
      Обсудить
      Последние новости

      В МИД рассказали о роли США в атаках ВСУ на российские регионы

      В Подмосковье лифт с подростком сорвался и пролетел несколько этажей

      В России прокомментировали планы Японии вернуть Курильские острова

      Раскрыт график Путина на ближайшие дни

      Названы причины опасений США по введению новых санкций против России

      Сотрудники метро Петербурга сломали руку коллеге после ее жалобы начальству

      Назвавшему батальон «Ахмат» тиктокерами военкору пришлось извиняться

      Эрдоган призвал Запад оказывать давление на Израиль по вопросу сектора Газа

      Глава МИД Венгрии попросил провоенных политиков ЕС «пристегнуть ремни безопасности»

      В США заметили опасение Зеленского

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше