Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
12:15, 7 июля 2024Мир

В США заявили о крахе политики НАТО по Украине

Макгрегор: НАТО не может скрыть крах политики по Украине

Фото: Thomas Peter / Reuters

Политика НАТО по Украине потерпела крах, а союзники Киева не могут сделать ничего, чтобы это скрыть. Об этом заявил экс-советник Пентагона полковник в отставке Дуглас Макгрегор в эфире YouTube-канала Judging Freedom.

«Все уже поняли, что такой конечный результат, который мог бы скрыть поражение НАТО на Украине от общественности, недостижим», — сказал он.

Макгрегор добавил, что сейчас страны-члены альянса недоумевают и не знают, что предпринять. Он подчеркнул, что американские спецслужбы пытаются делать все возможное, чтобы отсрочить крах Украины до начала выборов в США в ноябре. «Не думаю, что у них получится», — отметил

Кроме того, Дуглас Макгрегор рассказал, что главнокомандующий Вооруженными силами Украины Александр Сырский может заменить президента страны Владимира Зеленского и взять инициативу в вопросе урегулирования конфликта в свои руки. Он также предположил, что главком может согласиться пойти на переговоры с Россией.

Что думаешь? Оцени!
      Александр Курбатов
      Обсудить
      Последние новости

      Япония предложила РФ выгодную сделку по Курилам. Путин отказался и удивил Китай. В чем заключалась идея Токио?

      Премьера Болгарии раскритиковали за слова о переговорах Украины с Россией

      Уругвай отреагировал на мирный план Бразилии и Китая по Украине

      Названы сроки восстановления газопровода под Алуштой

      Ушедший служить киевский журналист рассказал о настроениях среди солдат ВСУ

      В Краснодарском крае ликвидировали пожар на нефтебазе после атаки БПЛА ВСУ

      Владелец галереи «Модный сезон» рядом с Кремлем решил подать на банкротство

      В США заявили о крахе политики НАТО по Украине

      Вернувшийся с СВО житель Петербурга напал с топором на покупателя гипермаркета

      Болельщики сборных Турции и Нидерландов устроили драку после матча Евро-2024

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше