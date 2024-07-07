Макгрегор: НАТО не может скрыть крах политики по Украине

Политика НАТО по Украине потерпела крах, а союзники Киева не могут сделать ничего, чтобы это скрыть. Об этом заявил экс-советник Пентагона полковник в отставке Дуглас Макгрегор в эфире YouTube-канала Judging Freedom.

«Все уже поняли, что такой конечный результат, который мог бы скрыть поражение НАТО на Украине от общественности, недостижим», — сказал он.

Макгрегор добавил, что сейчас страны-члены альянса недоумевают и не знают, что предпринять. Он подчеркнул, что американские спецслужбы пытаются делать все возможное, чтобы отсрочить крах Украины до начала выборов в США в ноябре. «Не думаю, что у них получится», — отметил

Кроме того, Дуглас Макгрегор рассказал, что главнокомандующий Вооруженными силами Украины Александр Сырский может заменить президента страны Владимира Зеленского и взять инициативу в вопросе урегулирования конфликта в свои руки. Он также предположил, что главком может согласиться пойти на переговоры с Россией.

