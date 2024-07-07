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04:08, 7 июля 2024Мир

В США назвали согласную на переговоры с Россией замену Зеленскому

Макгрегор: Сырский может заменить Зеленского и пойти на переговоры с Россией

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) Александр Сырский может заменить президента страны Владимира Зеленского и взять инициативу в вопросе урегулирования конфликта в свои руки. Об этом заявил экс-советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.

Он полагает, что главком может согласиться начать переговоры с Россией. «Возможно, Сырский станет тем человеком, который возьмет инициативу в свои руки и скажет: "Мы сделали все, что могли, больше ничего сделать не сможем"», — отметил эксперт, подчеркнув, что Сырский обладает достаточным авторитетом и политическим весом, чтобы так поступить.

Ранее Зеленский заявил, что мирные переговоры с Россией возможны только при участии посредников и по согласованию предложения с Киевом. По его словам, государства из разных частей мира должны принять участие в выработке мирного плана и затем предложить его Москве.

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      Марина Совина
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