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17:04, 10 июля 2024Мир

Участники саммита НАТО попросят Зеленского не выражать недовольство

WP: участники саммита НАТО попросят Зеленского не выражать недовольство публично

Фото: Lukasz Glowala / Reuters

Участники саммита НАТО в Вашингтоне попросят украинского лидера Владимира Зеленского не выражать недовольство публично. Об этом сообщает газета The Washington Post (WP) со ссылкой на источники.

По данным издания, представители администрации президента США в преддверии саммита пытались умерить ожидания руководства Украины касательно перспектив ее вступления в Североатлантический альянс, рассчитывая снизить вероятность того, что представители Киева снова будут публично негодовать из-за отсутствия быстрого плана членства в блоке.

«Зеленскому, который, как ожидается, проведет личную встречу с [президентом США Джо] Байденом позднее на этой неделе, скажут: "Пожалуйста, не делайте этого снова"», — заявил источник газеты.

Ранее Зеленскому предрекли разочарование итогами саммита альянса. По данным WP, после прошлогоднего саммита политик разозлил союзников заявлениями об отсутствии приглашения в НАТО, поэтому в этом году он покинет мероприятие лишь с обещаниями постоянной поддержки.

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      Семен Александров
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