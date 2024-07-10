НАТО заявило о планах расшириться в Черном море и на восточных Балканах

НАТО захотело продолжить расширение в Черном море и на восточных Балканах

НАТО захотело продолжить расширение в Черном море и на восточных Балканах. Об этом говорится в декларации, передает РИА Новости.

Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг назвал победу России на Украине самым большим риском для альянса. По его словам, успех Москвы «усилит авторитарных лидеров в Иране, КНДР и Китае». Он также рассказал, что НАТО оказалось не готово к началу украинского конфликта.

В мае военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин высказался об идее создать бесполетную зону в акватории Черного моря для снижения разведывательной активности НАТО в регионе.