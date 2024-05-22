В России высказались о «глазах» НАТО над Черным морем

Военный эксперт Дандыкин призвал лишить НАТО «глаз» над Черным морем

Военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин высказался об идее создать бесполетную зону в акватории Черного моря для снижения разведывательной активности НАТО в регионе. В беседе с «Лентой.ру» Дандыкин усомнился в необходимости подобной инициативы, однако подчеркнул, что без «глаз» НАТО над Черным морем было бы легче.

Ранее крымский политический эксперт Денис Батурин заявил, что акваторию Черного моря должны признать бесполетной зоной для иностранных разведывательных самолетов и беспилотников. По его мнению, это станет залогом безопасности не только для России, но и для всех стран черноморского региона. Он отметил, что в Черном море часто фиксируют американские беспилотники, которые передают данные Киеву.

Дандыкин подчеркнул, что вопрос о бесполетной зоне активно обсуждается в связи с активной разведывательной деятельностью стран-членов НАТО, сотрудничающих с Украиной. Он объяснил, что благодаря «глазам» НАТО Украина продолжает попытки атаковать российскую территорию.

«Это очень серьезный вопрос. По факту запуск всех этих беспилотников и ракет связан с нахождением разведывательной авиации НАТО. Это очень серьезная тема, которая помогает Киеву наводить свои ракеты и дроны, большинство из которых уничтожается средствами противовоздушной обороны. Но если бы не было этих "глаз" НАТО, было бы гораздо легче. У нас есть государства НАТО (Румыния, Болгария), вдоль берегов которых Украина проводит свои суда, вероятно, с оружием», — добавил эксперт.

При этом он усомнился в необходимости введения бесполетной зоны в акватории Черного моря. «Бесполетную зону хочет ввести НАТО над Украиной. Мы знаем, что такое бесполетная зона по Ливии: это привело не просто к уничтожению режима [Муаммара] Каддафи, но и всего государства. В Черном море нейтральные воды, и создание бесполетной зоны может создать ряд сложностей», — объяснил Дандыкин.

19 мая во время массированной украинской атаки на эти два региона был замечен американский дрон-разведчик RQ-4B Global Hawk, координировавший удары.

По данным Telegram-канала «Военный обозреватель», разведывательный дрон США фиксировал работу российских систем противовоздушной обороны (ПВО) и радиоэлектронной борьбы во время ночной атаки ВСУ.