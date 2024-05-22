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07:32, 22 мая 2024Бывший СССР

В Крыму предложили сделать бесполетную зону над Черным морем

Крымский политолог Батурин: Черное море должно стать бесполетной зоной
СюжетРабота систем ПВО:

Фото: US Air Force / Globallookpress.com

Акваторию Черного моря должны признать бесполетной зоной для иностранных разведывательных самолетов и беспилотников, заявил крымский политический эксперт Денис Батурин. Его слова передает РИА Новости.

По его мнению, это станет залогом безопасности не только для России, но и для всех стран черноморского региона. Он отметил, что в Черном море часто фиксируют американские беспилотники, которые передают данные Киеву. После появления разведывательных аппаратов практически всегда следуют удары Вооруженных сил Украины (ВСУ) по Крыму и Краснодарскому краю, подчеркнул эксперт.

Ранее во время массированной украинской атаки на эти два региона был замечен американский дрон-разведчик RQ-4B Global Hawk, координировавший удары.

Согласно публикации Telegram-канала «Военный обозреватель», разведывательный дрон США фиксировал работу российских систем противовоздушной обороны (ПВО) и радиоэлектронной борьбы во время ночной атаки ВСУ.

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      Сергей Грехов
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