НАТО объявило о создании миссии по содействию безопасности Украины

В НАТО объявили о создании миссии по содействию безопасности Украины

В НАТО объявили о создании миссии по содействию безопасности и тренировке военных для Украины. Об этом говорится в совместной декларации стран блока.

Отмчеается, что задача миссии поставить содействие безопасности Украины на надежную основу.

Североатлантический альянс также утвердил решения о назначении старшего гражданского представителя НАТО для Киева и о создании центра анализа украинского конфликта для изучения и применения его опыта.

Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг назвал победу России на Украине самым большим риском для альянса. По его словам, успех Москвы «усилит авторитарных лидеров в Иране, КНДР и Китае». Он также заявил, что НАТО оказалось не готово к началу украинского конфликта. По его словам, были выявлены значительные пробелы в боеготовности и совместимости сил НАТО, которые надо оперативно компенсировать.