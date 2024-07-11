НАТО в ближайшие дни объявит о новых мерах поддержки Украины

Файнер: НАТО объявит о новых мерах поддержки Украины для вступления в альянс

НАТО на текущей неделе объявит о новых мерах военной и экономической поддержки Украины в рамках пути к членству в альянсе. Об этом рассказал заместитель советника президента США по национальной безопасности Джон Файнер, пишет РИА Новости.

«НАТО объявит о новых мерах военной, политической и экономической поддержки Украины на пути к вступлению в альянс», — отметил он.

Файнер сообщил об этом на выступлении в рамках саммита альянса в Вашингтоне, анонсируя предстоящие заявления на этой неделе. В частности, речь пойдет об укреплении украинских средств ПВО, военных мощностях, бронежилетов и униформы.

Ранее в НАТО объявили о создании миссии по содействию безопасности и тренировке военных для Украины. Задача миссии — поставить содействие безопасности Украины на надежную основу.

Кроме того, ранее НАТО призвало мир не оказывать никакой поддержки России. Об этом говорится в совместной декларации стран блока.

В свою очередь, генсек НАТО Йенс Столтенберг назвал победу России на Украине самым большим риском для альянса.