НАТО призвало мир не оказывать поддержку России

НАТО призвало мир не оказывать никакой поддержки России

НАТО призвало мир не оказывать никакой поддержки России. Об этом говорится в совместной декларации стран блока.

В документе отмечается, что Североатлантический альянс осуждает каждое государство, которое поддерживает Москву. Страны НАТО также условились разработать рекомендации по стратегическим подходам к отношениям с Россией к следующему саммиту альянса.

При этом в документе говорится, что блок не стремится к конфронтации и не представляет угрозы для России.

Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг назвал победу России на Украине самым большим риском для альянса. По его словам, успех Москвы «усилит авторитарных лидеров в Иране, КНДР и Китае». Он также заявил, что НАТО оказалось не готово к началу украинского конфликта. По его словам, были выявлены значительные пробелы в боеготовности и совместимости сил НАТО, которые надо оперативно компенсировать.