В НАТО рассказали о новой базе в Польше

НАТО: базу Aegis Ashore в Польше задействуют для улучшения ПВО

Североатлантический альянс (НАТО) задействует базу Aegis Ashore в Польше для улучшения потенциала противовоздушной обороны (ПВО) и противоракетной обороны (ПРО). Об этом говорится в декларации военного блока.

«Мы рады объявить о повышении оперативного потенциала НАТО по противоракетной обороне. Запуск базы Aegis Ashore в Польше дополняет существующие объекты в Румынии, Испании и Турции», — говорится в заявлении.

Отмечается, что в НАТО намерены «сдерживать и защищаться от всех воздушных и ракетных угроз» с помощью систем ПРО и ПВО.

Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг назвал победу России на Украине самым большим риском для альянса. По его словам, успех Москвы «усилит авторитарных лидеров в Иране, КНДР и Китае». Он также заявил, что НАТО оказалось не готово к началу украинского конфликта. По его словам, были выявлены значительные пробелы в боеготовности и совместимости сил НАТО, которые надо оперативно компенсировать.