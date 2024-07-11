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00:18, 11 июля 2024Мир

Россию назвали самой серьезной угрозой для стран НАТО

В НАТО заявили, что Россия является главной угрозой для стран альянса

Фото: Ints Kalnins / Reuters

НАТО по-прежнему считает Россию главной угрозой для стран альянса. Об этом говорится в совместной декларации стран блока.

В документе также отмечается, что конфликт на Украине «нарушил мир и стабильность в евроатлантическом регионе и серьезно подорвал глобальную безопасность».

Ранее сообщалось, что в Североатлантическом альянсе заявили об отсутствии стремления к конфронтации с Россией.

10 июля генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг назвал победу России на Украине самым большим риском для альянса. По его словам, успех Москвы «усилит авторитарных лидеров в Иране, КНДР и Китае».

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      Марина Совина
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