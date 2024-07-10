НАТО заявило об отсутствии стремления к конфронтации с Россией

В НАТО заявили об отсутствии стремления к конфронтации с Россией

В НАТО заявили об отсутствии стремления к конфронтации с Россией. Об этом говорится в совместной декларации стран блока.

«Мы остаемся готовыми сохранять каналы связи с Москвой, чтобы минимизировать риски и избежать эскалации», — отмечается в документе.

Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг назвал победу России на Украине самым большим риском для альянса. По его словам, успех Москвы «усилит авторитарных лидеров в Иране, КНДР и Китае». Он также заявил, что НАТО оказалось не готово к началу украинского конфликта. По его словам, были выявлены значительные пробелы в боеготовности и совместимости сил НАТО, которые надо оперативно компенсировать.