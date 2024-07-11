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01:31, 11 июля 2024Мир

Раскрыты срок и место проведения следующего саммита НАТО

Лидеры стран НАТО проведут следующую встречу в июне 2025 года в Гааге

Фото: Ints Kalnins / Reuters

Лидеры стран НАТО проведут следующую встречу в июне 2025 года в Гааге. Об этом говорится в совместной декларации стран блока.

«Мы с нетерпением ждем новой встречи на нашем следующем саммите в Гааге, Нидерланды, в июне 2025 года, после чего состоится встреча в Турции», — отмечается в документе.

Ранее НАТО призвало мир не оказывать никакой поддержки России. Страны Североатлантического альянса также условились разработать рекомендации по стратегическим подходам к отношениям с Россией к следующему саммиту альянса.

Также в НАТО объявили о создании миссии по содействию безопасности и тренировке военных для Украины. Задача миссии — поставить содействие безопасности Украины на надежную основу.

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      Марина Совина
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