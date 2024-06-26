В Конгрессе заявили об отсутствии законной силы у соглашения по безопасности США и Украины

В Конгрессе заявили, что договор по безопасности с Украиной не имеет силы закона

Сенаторы от Республиканской партии США внесли в американский Конгресс резолюцию, критикующую Двустороннее соглашение о безопасности, ранее заключенное между президентами США и Украины Джо Байденом и Владимиром Зеленским. «Лента.ру» изучила текст документа, авторы которого заявили об отсутствии законной силы у этого договора.

13 июня президент США Джо Байден и украинский лидер Владимир Зеленский подписали соглашение по безопасности, рассчитанное на 10 лет. «Стороны признают, что это соглашение служит мостом к возможному членству Украины в Североатлантическом альянсе», — говорится в тексте документа. Вашингтон и Киев условились, что в случае «нападения или угрозы такового против Украины» высшие должностные лица двух стран встретятся в течение 24 часов, чтобы проконсультироваться по ответным мерам и определить, какие дополнительные оборонные потребности имеет Украина.

Текст резолюции с названием «Заявляя, что Соединенные Штаты не должны заключать никаких двусторонних или многосторонних соглашений о предоставлении гарантий безопасности или долгосрочной помощи в области безопасности Украине» сенаторы внесли в конгресс 20 июня.

Законодатели напомнили, что с февраля 2022 года Соединенные Штаты предоставили Украине помощь на сумму более 175 миллиардов долларов при том, что Украине не является членом НАТО. Более того, они уточнили, что с июня 2024 года Украина использует американское оружие для нанесения ударов по территории России без разрешения Конгресса.

«Любое использование суверенных активов России в качестве формы поддержки Украины ведет к эскалации, беспрецедентной в мирное время, расширяет возможности китайской и российской альтернатив западной глобальной финансовой системе и подвергает суверенные активы Соединенных Штатов риску ответных мер со стороны России», — подчеркивается в мотивировочной части документа.

Более того, в тексте резолюции содержится критика заключенного между США и Украиной Двустороннего соглашения о безопасности. Ссылаясь на ряд статей этого документа, Ли и Пол подчеркивают, что подобное соглашение не отвечает интересам Вашингтона.

Соединенные Штаты не должны заключать никаких двусторонних или многосторонних соглашений о предоставлении гарантий безопасности или долгосрочной помощи в области безопасности Украине; и Двустороннее соглашение о безопасности между Соединенными Штатами Америки и Украиной, заключенное в Апулии 13 июня 2024 года (...), не будет иметь законной силы до тех пор, пока оно не будет представлено в Сенат для ратификации в качестве международного договора текст резолюции

Конгрессмены также подчеркнули, что Двустороннее соглашение о безопасности не является «мостом» к членству Украины в НАТО.

Ранее газета The Washington Post (WP) со ссылкой на американских чиновников сообщила, что в случае переизбрания на пост президента США Дональд Трамп может отменить двустороннее соглашение о безопасности с Украиной. «Трамп или любой другой будущий президент может выйти из юридически обязательного к исполнению договора, поскольку (...) оно не будет ратифицировано конгрессом», — приводятся в материале слова источника.

Как отмечает издание, данное соглашение заключено только между действующими администрациями США президента США Джо Байдена и украинского лидера Владимира Зеленского. Учитывая, что в предвыборной гонке Трамп опережает Байдена, будущее этого соглашения пока неясно.