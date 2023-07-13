Путин рассказал об одной из причин спецоперации

Путин назвал угрозу вступления Украины в НАТО одной из причин спецоперации России

Президент России Владимир Путин назвал одну из причин начала спецоперации, передает ТАСС.

«Что касается членства Украины в НАТО, мы неоднократно говорили, это создает угрозы для безопасности России, очевидно», — сказал политик, добавив, что угроза вступления Украины в НАТО также является одной из причин специальной военной операции.

При этом российский лидер уверен, что вступление Украины в альянс не повысит безопасность самой страны, но сделает мир гораздо более уязвимым и приведет к дополнительному напряжению на международной арене.

Ранее государства-члены западного блока выпустили заявление, в котором признали место Киева в составе альянса. В итоговой декларации сказано, что путь Украины к полной евроатлантической интеграции вышел за рамки необходимости Плана действий по членству.

