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21:22, 27 февраля 2025Мир

Трамп исключил вступление Украины в НАТО

Reuters: Трамп исключил вступление Украины в НАТО
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)
СюжетРоссия и НАТО:
Дональд Трамп

Дональд Трамп. Фото: Reuters

Президент США Дональд Трамп заявил, что вступление Украины в НАТО не произойдет. Его слова приводит агентство Reuters.

Трамп выразил уверенность, что Украина не вступит в состав Североатлантического альянса в начале встречи с премьер-министром Великобритании Киром Стармером в Белом доме.

Ранее сообщалось, что США рассматривают возможность автоматического включения Украины в НАТО. Об этом сообщил американский телеканал NBC.

Президент России Владимир Путин называл угрозу вступления Украины в НАТО одной из причин спецоперации. По его мнению, вступление Украины в альянс не повысит безопасность страны, но сделает мир гораздо более уязвимым и приведет к дополнительному напряжению на международной арене.

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