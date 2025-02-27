Reuters: Трамп исключил вступление Украины в НАТО

Президент США Дональд Трамп заявил, что вступление Украины в НАТО не произойдет. Его слова приводит агентство Reuters.

Трамп выразил уверенность, что Украина не вступит в состав Североатлантического альянса в начале встречи с премьер-министром Великобритании Киром Стармером в Белом доме.

Ранее сообщалось, что США рассматривают возможность автоматического включения Украины в НАТО. Об этом сообщил американский телеканал NBC.

Президент России Владимир Путин называл угрозу вступления Украины в НАТО одной из причин спецоперации. По его мнению, вступление Украины в альянс не повысит безопасность страны, но сделает мир гораздо более уязвимым и приведет к дополнительному напряжению на международной арене.