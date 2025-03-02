Илон Маск поддержал выход США из ООН и НАТО

Американский предприниматель Илон Маск, курирующий ведомство по повышению эффективности работы правительства США (DOGE), прокомментировал идею о выходе страны из ООН и НАТО. Об этом он написал в социальной сети X.

Маск оценил идею идею выхода США из ООН и НАТО и согласился с ней. «Я поддерживаю», — написал он в ответ на запись одного из пользователей о том, что Соединенным Штатам следует выйти из этих организаций.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что союзники США по НАТО должны понести больше бремени по Украине и сравнять свой объем помощи с объемами поддержки от Вашингтона. По его мнению, украинский кризис сильнее влияет на европейские страны.

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