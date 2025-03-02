Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
06:20, 2 марта 2025Мир

Маск оценил идею идею выхода США из ООН и НАТО

Илон Маск поддержал выход США из ООН и НАТО
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)
Илон Маск

Илон Маск. Фото: Reuters

Американский предприниматель Илон Маск, курирующий ведомство по повышению эффективности работы правительства США (DOGE), прокомментировал идею о выходе страны из ООН и НАТО. Об этом он написал в социальной сети X.

Маск оценил идею идею выхода США из ООН и НАТО и согласился с ней. «Я поддерживаю», — написал он в ответ на запись одного из пользователей о том, что Соединенным Штатам следует выйти из этих организаций.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что союзники США по НАТО должны понести больше бремени по Украине и сравнять свой объем помощи с объемами поддержки от Вашингтона. По его мнению, украинский кризис сильнее влияет на европейские страны.
.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Выборы в Абхазии завершились победой Гунбы. На один из избирательных участков напали, инцидент назвали политическим террором

      В Британии заявили о победе Путина в ссоре Трампа и Зеленского

      Военкор назвал причину недоумения Зеленского в разговоре с переводчиком

      В Британии подняли вопрос об отправке миротворцев ЕС на Украину в случае прекращения огня

      Маск оценил идею идею выхода США из ООН и НАТО

      Бастрыкин раскрыл число жертв атак ВСУ в регионах России

      Одному типу недвижимости предрекли снижение стоимости в 2025 году

      Российские военные сбили украинский беспилотник в Курской области

      Россиянок предупредили о «праздничных» схемах мошенников в преддверии 8 Марта

      Названы три ошибки Зеленского в отношениях с Трампом

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше