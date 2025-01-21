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08:42, 21 января 2025Мир

Трамп потребовал от союзников по НАТО увеличения расходов на Украину

Трамп: Союзники США по НАТО должны понести больше бремени по Украине
Елизавета Мытарева (редактор отдела «Мир»)

Фото: Carlos Barria / Reuters

Союзники США по НАТО должны понести больше бремени по Украине и сравнять свой объем помощи Киеву с таковым у Вашингтона. Об этом заявил президент США Дональд Трамп, передает РИА Новости.

«НАТО нужно платить больше средст (...), и им придется сравнять счет», — заявил Трамп.

Американский лидер сообщил, что Соединенные Штаты потратили на помощь Украине на 200 миллиардов долларов больше, чем остальные страны НАТО. По словам Трампа, такая разница является «смешной», так как украинский конфликт сильнее влияет на европейские страны. Он добавил, что урегулировать конфликт необходимо «так быстро, как это возможно».

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