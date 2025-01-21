Трамп потребовал от союзников по НАТО увеличения расходов на Украину

Трамп: Союзники США по НАТО должны понести больше бремени по Украине

Союзники США по НАТО должны понести больше бремени по Украине и сравнять свой объем помощи Киеву с таковым у Вашингтона. Об этом заявил президент США Дональд Трамп, передает РИА Новости.

«НАТО нужно платить больше средст (...), и им придется сравнять счет», — заявил Трамп.

Американский лидер сообщил, что Соединенные Штаты потратили на помощь Украине на 200 миллиардов долларов больше, чем остальные страны НАТО. По словам Трампа, такая разница является «смешной», так как украинский конфликт сильнее влияет на европейские страны. Он добавил, что урегулировать конфликт необходимо «так быстро, как это возможно».