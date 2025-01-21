Трамп подписал десятки документов меньше чем за час

Трамп подписал десятки указов за первые 47 минут в Белом доме

Президент США Дональд Трамп в первый день в Белом доме подписал несколько десятков документов меньше чем за час. Об этом сообщает ТАСС.

По данным агентства, у него ушло на это 47 минут и 5 секунд.

Ранее Дональд Трамп подписал указ об отмене 78 решений своего предшественника Джо Байдена, а также еще ряд документов, в том числе о выходе США из Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) и Парижского соглашения по климату. Кроме того, глава Белого дома ввел режим ЧС на южной границе США и подписал пакет указов, которые приведут к ужесточению иммиграционных мер.

Инаугурация Трампа состоялась 20 января. Впервые за 40 лет она прошла внутри здания Капитолия. При этом СМИ обратили внимание на интересную деталь во время присяги.