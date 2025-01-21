Трамп начал отменять Байдена. Новый президент США заблокировал сразу 78 указов предшественника

Трамп подписал указ о выходе США из ВОЗ из-за ее отношения к пандемии COVID-19

Новый президент США Дональд Трамп подписал указ об отмене 78 решений своего предшественника Джо Байдена.

Также он подписал еще ряд документов. Среди них — распоряжение всем федеральным ведомствам заняться устранением кризиса стоимости жизни, требование ко всем чиновникам выйти с удаленного режима работы, временный запрет ведомствам выпускать новые нормативные акты, а также выход США из Парижского соглашения по климату.

Кроме того, американский лидер подписал указ о выходе страны из Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). Причиной такого решения администрация Трампа назвала «неправильное отношение к пандемии COVID-19» и другие глобальные кризисы в области здравоохранения. Кроме того, в Белом доме сочли ВОЗ неспособной пойти на реформы и продемонстрировать независимость от политического влияния. Также Трамп напомнил, что США платят организации слишком много денег по сравнению с другими странами, но ВОЗ «продолжает несправедливо требовать обременительные для Вашингтона выплаты».

Еще одним пунктом стал пакет указов, которые приведут к ужесточению иммиграционных мер. В частности, Трамп ввел режим чрезвычайной ситуации (ЧС) на южной границе США. Это повлечет развертывание дополнительных ресурсов Пентагона и Вооруженных сил страны для завершения строительства пограничной стены.

Глава государства пообещал, что американцы будут очень довольны, поскольку увидят изменения в стране в лучшую сторону.

Трамп «неправильно» присягнул, а Маск отметился нацистским приветствием

Во время церемонии инаугурации Трамп не положил руку на Библию, когда принимал присягу. На опубликованных американскими СМИ фотографиях рядом с избранным главой Белого дома стоит первая леди страны Мелания Трамп. В руках она держит две Библии — одну подарила Трампу его мать, когда он был ребенком, и Библию Линкольна, которая использовалась на инаугурации Авраама Линкольна в 1861 году. Однако президент США проигнорировал их: его правая рука была поднята, в то время как левая оставалась опущенной. При этом требование держать руку на Священном писании не является обязательным. В статье 6 Конституции США отмечается, что «не может быть затребовано какое-либо подтверждение религиозных убеждений в качестве условия для занятия какой-либо должности либо официального поста, учрежденных Соединенными Штатами».

Нового президента США необычным образом поприветствовал миллиардер Илон Маск. Глава компании SpaceX воодушевленно рассказывал, что в политике Трампа есть пункт о высадке американских астронавтов на Марсе. В какой-то момент он прижал правую руку к груди, а потом вскинул ее вверх. Этот жест оказался похож на «Римский Салют», использовавшийся нацистами Третьего Рейха. Позднее выяснилось, что движение рук Маска может быть «Салютом Беллами» — жестом, до 1942 года применявшимся во время клятвы верности флагу США. В пользу этой версии говорит то, что Маск дважды прижал руку с сердцу, а потом вскинул ее вверх — в первый раз в сторону толпы, а во второй раз он отвернулся и отсалютовал флагу. Однако «Салют Беллами» должен сопровождаться произношением вслух клятвы флагу США, а Маск это не делал.

Также стало известно, что Трамп вернул в Овальный кабинет красную кнопку. Во время своего прошлого срока на посту главы государства в Овальном кабинете уже была установлена такая же кнопка. Нажав на нее, президент мог вызвать официанта со стаканом своего любимого напитка — диетической колы. Однако в 2021 году следующий хозяин Белого дома Байден распорядился демонтировать устройство.

Трамп захотел встретиться с Путиным

После инаугурации Трамп заявил, что планирует встретиться с российским коллегой Владимиром Путиным, но не уточнил, где и когда именно может состояться встреча. В то же время он отметил, что процесс уже начался. «Мы постараемся сделать это как можно быстрее. Вы знаете, война с Украиной и Россией никогда не должна была начаться», — сказал он.

Также он ответил на вопрос о сохранении санкций в отношении Москвы. Он заявил журналистам в Белом доме, что предпочитает тарифы в качестве меры воздействия.

Я считаю, что слово тарифы лучше, потому что оно сохраняет силу доллара. Я думаю, тарифы эффективней Дональд Трамп президент США

Ранее Владимир Путин сообщил, что Москва поздравляет избранного президента США Дональда Трампа с вступлением в должность главы государства и готова к диалогу с ним. Он добавил, что Россия видит сигналы американского политика о необходимости восстановить контакты между Москвой и Вашингтоном, что также приветствуется.