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03:45, 21 января 2025Мир

Трамп вернул в Белый дом красную кнопку

Трамп вернул в Белый дом красную кнопку для заказа колы
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Jonathan Ernst / Reuters

Новый президент США Дональд Трамп вернул в Овальный кабинет красную кнопку. Об этом сообщает The Wall Street Journal.

Во время своего прошлого срока на посту главы государства в Овальном кабинете уже была установлена такая же кнопка. Нажав на нее, Трамп мог вызвать официанта со стаканом своего любимого напитка — диетической колы. Однако в 2021 году следующий президент Джо Байден распорядился демонтировать устройство.

Президент США Барак Обама использовал красную кнопку по такому же предназначению. однако его любимым напитком был чай.

«Красная кнопка» — стереотипное название системы, якобы позволяющей президентам ядерных держав запускать межконтинентальные ракеты. В реальности рядом с главой Белого дома постоянно находится специальный офицер, который хранит так называемый ядерный чемоданчик, в котором на карточке, схожей по размеру с кредитной, напечатаны «Золотые коды» для инициации ракетного ядерного удара.

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