Трамп вернул в Белый дом красную кнопку для заказа колы

Новый президент США Дональд Трамп вернул в Овальный кабинет красную кнопку. Об этом сообщает The Wall Street Journal.

Во время своего прошлого срока на посту главы государства в Овальном кабинете уже была установлена такая же кнопка. Нажав на нее, Трамп мог вызвать официанта со стаканом своего любимого напитка — диетической колы. Однако в 2021 году следующий президент Джо Байден распорядился демонтировать устройство.

Президент США Барак Обама использовал красную кнопку по такому же предназначению. однако его любимым напитком был чай.

«Красная кнопка» — стереотипное название системы, якобы позволяющей президентам ядерных держав запускать межконтинентальные ракеты. В реальности рядом с главой Белого дома постоянно находится специальный офицер, который хранит так называемый ядерный чемоданчик, в котором на карточке, схожей по размеру с кредитной, напечатаны «Золотые коды» для инициации ракетного ядерного удара.