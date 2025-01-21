Трамп подписал указ об отмене 78 указов Байдена

Трамп отменил 78 решений прошлого президента Байдена

Новый президент США Дональд Трамп подписал указ об отмене 78 решений его предшественника Джо Байдена. Об этом он заявил во время выступления перед своими сторонниками, трансляцию ведет телеканал ABC.

Также он подписал еще восемь документов. Среди них — распоряжение всем федеральным ведомствам заняться устранением кризиса стоимости жизни, требование ко всем чиновникам выйти с удаленного режима работы, временный запрет ведомствам выпускать новые нормативные акты, а также выход США из Парижского соглашения по климату.

Глава государства пообещал, что американцы будут очень довольны, поскольку увидят изменения в стране в лучшую сторону.

20 января после вступления в должность 47-й президент США проводил Байдена и его супругу Джилл из Капитолия США. На прощание Трамп сказал Байдену пару слов, однако журналистам не удалось разобрать содержание их диалога.