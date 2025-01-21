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04:20, 21 января 2025Мир

Трамп подписал указ об отмене 78 указов Байдена

Трамп отменил 78 решений прошлого президента Байдена
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Carlos Barria / Reuters

Новый президент США Дональд Трамп подписал указ об отмене 78 решений его предшественника Джо Байдена. Об этом он заявил во время выступления перед своими сторонниками, трансляцию ведет телеканал ABC.

Также он подписал еще восемь документов. Среди них — распоряжение всем федеральным ведомствам заняться устранением кризиса стоимости жизни, требование ко всем чиновникам выйти с удаленного режима работы, временный запрет ведомствам выпускать новые нормативные акты, а также выход США из Парижского соглашения по климату.

Глава государства пообещал, что американцы будут очень довольны, поскольку увидят изменения в стране в лучшую сторону.

20 января после вступления в должность 47-й президент США проводил Байдена и его супругу Джилл из Капитолия США. На прощание Трамп сказал Байдену пару слов, однако журналистам не удалось разобрать содержание их диалога.

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