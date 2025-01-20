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21:33, 20 января 2025Мир

Трамп проводил Байдена

CNN: Трамп проводил Байдена и его супругу Джилл из Капитолия США
Дарья Устьянцева (редактор отдела «Мир»)

Фото: SAUL LOEB / Pool / Reuters

Вступивший в должность 47-й президент США Дональд Трамп проводил бывшего американского лидера и его супругу Джилл из Капитолия США. Об этом сообщает CNN в своей текстовой трансляции.

«Байден и бывшая первая леди США Джилл Байден покидают Капитолий США и направляются на объединенную военную базу Эндрюс, после чего они отправятся в Калифорнию. Их провожали вступивший в должность Трамп и новая первая леди Мелания Трамп», — передает телеканал.

Также уточняется, что Трамп сказал Байдену на прощание пару слов, однако журналистам пока не удалось разобрать содержание их диалога.

Ранее телеканал CNN сообщил, что Байден и Трамп отправились в одном лимузине в Капитолий США на церемонию инаугурации. Как отмечают авторы материала, оба политика не ездили вместе четыре года назад во время присяги Байдена, но в этот раз решили вернуться к традиции.

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