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18:55, 20 января 2025Мир

Трамп и Байден отправились на инаугурацию на лимузине

CNN: Трамп и Байден вместе отправились в Капитолий на церемонию инаугурации
Дарья Устьянцева (редактор отдела «Мир»)

Уходящий американский лидер Джо Байден и будущий глава Белого дома Дональд Трамп отправились в одном лимузине в Капитолий США на церемонию инаугурации. Об этом сообщает телеканал CNN.

«Оба политика не ездили вместе четыре года назад, когда Трамп, как известно, пропустил присягу Байдена, но вернутся к той же традиции, которую президент Барак Обама подарил Трампу в 2017 году», — отмечается в публикации.

Авторы материала добавили, что по традиции уходящий президент сопровождает избранного президента в Капитолий США на церемонию приведения к присяге.

Ранее Трамп прибыл в Белый дом для участия в чаепитии с Байденом.

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