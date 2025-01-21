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03:30, 21 января 2025Мир

В США указали на интересную деталь во время присяги Трампа

Дональд Трамп не положил руку на Библию во время присяги
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Morry Gash / Pool / Reuters

Президент США Дональд Трамп не положил руку на Библию, когда принимал присягу. На данную деталь указал CBS News.

На опубликованных американскими СМИ фотографиях рядом с избранным главой Белого дома стоит первая леди страны Мелания Трамп. В руках она держит две Библии — одну подарила Трампу его мать, когда он был ребенком, и Библию Линкольна, которая использовалась на инаугурации Авраама Линкольна в 1861 году. Однако президент США проигнорировал их: его правая рука была поднята, в то время как левая оставалась опущенной.

При этом телеканал отмечает, что данное требование не является обязательным. В статье 6 Конституции США отмечается, что «не может быть затребовано какое-либо подтверждение религиозных убеждений в качестве условия для занятия какой-либо должности либо официального поста, учрежденных Соединенными Штатами».

Церемония инаугурации Дональда Трампа состоялась 20 января. Впервые за 40 лет она прошла внутри здания Капитолия.

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