В США указали на интересную деталь во время присяги Трампа

Президент США Дональд Трамп не положил руку на Библию, когда принимал присягу. На данную деталь указал CBS News.
На опубликованных американскими СМИ фотографиях рядом с избранным главой Белого дома стоит первая леди страны Мелания Трамп. В руках она держит две Библии — одну подарила Трампу его мать, когда он был ребенком, и Библию Линкольна, которая использовалась на инаугурации Авраама Линкольна в 1861 году. Однако президент США проигнорировал их: его правая рука была поднята, в то время как левая оставалась опущенной.
При этом телеканал отмечает, что данное требование не является обязательным. В статье 6 Конституции США отмечается, что «не может быть затребовано какое-либо подтверждение религиозных убеждений в качестве условия для занятия какой-либо должности либо официального поста, учрежденных Соединенными Штатами».
Церемония инаугурации Дональда Трампа состоялась 20 января. Впервые за 40 лет она прошла внутри здания Капитолия.