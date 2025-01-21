Нацистскому жесту Илона Маска нашлось объяснение

Нацистское приветствие Илона Маска оказалось американским Салютом Беллами

Жест главы компании SpaceX Илона Маска, расцененный как нацистский, может таковым и не являться. На это указало издание Baza.

Предположительно, миллиардер, эмоционально рассуждая о космической программе нового президента США Дональда Трампа, использовал «Салют Беллами» — жест, до 1942 года применявшийся во время клятвы верности флагу США. В пользу этой версии говорит то, что Маск дважды прижал руку с сердцу, а потом вскинул ее вверх — в первый раз в сторону толпы, а во второй раз он отвернулся и отсалютовал флагу. Однако «Салют Беллами» должен сопровождаться произношением вслух клятвы флагу США, а Маск это не делал.

О необычном поведении Маска после инаугурации Трампа сообщалось вечером 20 января. Ярый сторонник нового главы Белого дома, Маск прыгал по сцене и размахивал руками, комментируя планы главы государства отправить американских астронавтов на соседнюю планету, после чего вскинул руку в нацистском приветствии, известном как «Римский салют». Однако телеканал CNN, транслировавший его выступление, вырезал этот фрагмент из федерального эфира.