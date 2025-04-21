Назван самый влиятельный человек Трампа

Bloomberg: Глава бюджетного управления Воут является архитектором США

Глава Административно-бюджетного управления (OMB) США Рассел Воут является самым влиятельным человеком в команде американского лидера Дональда Трампа. Об этом со ссылкой на высокопоставленные источники сообщает агентство Bloomberg.

Как отметили собеседники издания, таковым Воута делает «уникальное сочетание преданности и знания, как на самом деле работает правительство». Они назвали его одним из главных «архитекторов реструктуризации правительства».

В январе Воут отказался от обязательств выделить оставшиеся миллиарды долларов, предусмотренные конгрессом для финансирования Украины.