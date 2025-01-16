В США отказались отвечать на важный вопрос по Украине

CNN: Кандидат Трампа отказался отвечать на вопрос о выделении Украине помощи

Кандидат на пост главы административно-бюджетного управления США Рассел Воут не взял на себя обязательства выделить оставшиеся миллиарды долларов, предусмотренные конгрессом для финансирования Украины. Об этом сообщает телеканал CNN.

По словам Воута, он «не собирается опережать президента в вопросах внешней политики». Телеканал отмечает, что новая администрация может воспользоваться практикой «импаундмент» — она позволяет американскому главе отказаться от расходования денег, уже выделенных Конгрессом.

Ранее стало известно, что команда избранного президента США Дональда Трампа готовит санкции против окружения президента Украины Владимира Зеленского и главы его офиса Андрея Ермака.