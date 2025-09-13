Мир
16:54, 13 сентября 2025Мир

НАТО начала маневры по переброске войск в Литву

НАТО начала учения Grand Eagle 2025 по переброске войск и техники в Литву
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Fabian Bimmer / Reuters

Страны НАТО начали учения Grand Eagle 2025 по отработке переброски войск и техники в Литву. Об этом сообщило Объединенное командование вооруженных сил НАТО «Брюнсюм» в Нидерландах в соцсети X.

«Силы НАТО отрабатывают быстрое развертывание войск и техники в Литве — быстро, эффективно и скоординированно», — говорится в сообщении.

Как утверждается, задачей учений Grand Eagle 2025 является повышение боеготовности и уровня операционного взаимодействия союзников в целях укрепления восточного фланга НАТО.

Ранее Генштаб Вооруженных сил Польши сообщил, что на территории страны начались мероприятия в рамках операции «Восточный часовой», анонсированной генсеком альянса Марком Рютте.

