НАТО начнет операцию «Восточный часовой» после падения дронов в Польше

НАТО в ответ на инцидент с дронами в Польше проведет операцию «Восточный часовой». Об этом заявил генеральный секретарь организации Марк Рютте. Целью этой операции, по словам генсека, является усиление обороны восточного фланга альянса.

«НАТО начинает операцию "Восточный часовой" для дальнейшего укрепления наших позиций на восточном фланге», — заявил Рютте в ходе совместной пресс-конференции с главнокомандующим силами альянса в Европе Алексусом Гринкевичем.

Военная активность начнется в ближайшие дни и будет включать различные ресурсы союзников Марк Рютте генсек НАТО

Генсек НАТО Марк Рютте Фото: Omar Havana / Reuters

В НАТО раскрыли подробности операции

Рютте уточнил, что союзниками, ресурсы которых планируют задействовать в ходе этой операции, являются Дания, Франция, Великобритания, Германия и другие страны. Гринкевич, в свою очередь, сообщил, что операция будет проводиться на восточном фланге альянса.

«Восточный часовой», как я представляю себе, охватит весь восточный фланг альянса от Крайнего севера до Черного моря и Средиземноморья Алексус Гринкевич главнокомандующий силами НАТО в Европе

Уточняется, что операция будет включать элементы, направленные на решение особых задач, связанных с беспилотными летательными аппаратами (БПЛА).

Инцидент с дронами в Польше

Операции НАТО «Восточный часовой» предшествовал инцидент с беспилотниками в Польше. Утром 10 сентября премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что ночью было якобы нарушено воздушное пространство Польши. По его словам, это сделали российские БПЛА.

После произошедшего в Европе призвали усилить антироссийские санкции, назвав инцидент неприемлемым. Кроме того, Польша попросила НАТО о применении статьи 4 Североатлантического договора.

Полиция и военная полиция Польши Фото: Rafal Niedzielski / AP

В Министерстве обороны России при этом заверили, что поражение объектов на территории Польши российскими военными не планировалось. По данным ведомства, целями являлись объекты на западе Украины. Временный поверенный в делах России в Польше Андрей Ордаш, в свою очередь, отметил, что Польша не представила доказательств принадлежности сбитых над своей территорией дронов к России, и назвал обвинения в адрес РФ беспочвенными. Депутат Московской городской думы Андрей Медведев и депутат Госдумы Алексей Чепа и вовсе допустили, что произошедшее может быть провокацией.

НАТО запустила аналогичную миссию в Балтийском регионе

В начале 2025 года Североатлантический альянс Туск заявил о желании НАТО контролировать все корабли в Балтийском море, включая его нейтральные воды. Решение радикально увеличить военное присутствие на Балтике страны альянса объяснили якобы «нарастающей российской агрессией».

Вскоре два корабля НАТО в рамках операции «Балтийский часовой» вошли в Финский залив. Главнокомандующий по трансформации объединенных сил НАТО адмирал Пьер Вандье заявил, что в ходе этой операции альянс планирует круглосуточно мониторить ситуацию в Балтийском море. Ее целью обозначили повышение осведомленности НАТО о происходящем в регионе.