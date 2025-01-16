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21:01, 16 января 2025Мир

НАТО пообещала мониторить ситуацию в Балтийском море

Адмирал Вандье: НАТО планирует мониторить ситуацию в Балтийском море
Семен Александров (редактор)

Фото: Anne Kauranen / Reuters

НАТО планирует круглосуточно мониторить ситуацию в Балтийском море в рамках операции «Балтийский часовой». Об этом заявил главнокомандующий по трансформации объединенных сил НАТО адмирал Пьер Вандье, сообщает РИА Новости.

«Будут использоваться надводные беспилотники, которые применялись США в Персидском заливе. Таким образом, опыт США будет применяться в рамках НАТО», — сказал он.

Он отметил, что оборудование доставят в течение нескольких недель. Кроме того, страны НАТО на Балтийском море предоставят свои беспилотники для патрулирования, а все получаемые данные будут поступать в единую сеть.

Ранее два корабля НАТО, в частности Германии и Нидерландов, вошли в Финский залив в рамках проводимой операции «Балтийский часовой». Дополнительно уточняется, что целью данных маневров является «предотвращение ущерба критически важной подводной инфраструктуре».

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