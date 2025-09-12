Мир
Главком НАТО в Европе раскрыл детали новой операции «Восточный страж»

Гринкевич: Операция НАТО «Восточный страж» охватит весь восточный фланг
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Omar Havan / Reuters

Новая операция «Восточный страж» будет проводиться на всем восточном фланге НАТО. Об этом заявил главнокомандующий силами Североатлантического альянса в Европе Алексус Гринкевич, сообщает РИА Новости.

По его словам, операция охватит весь восточный фланг альянса от Крайнего севера до Черного и Средиземного морей.

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте уже заявлял, что альянс запускает инициативу «Восточный страж» для дальнейшего укрепления своего положения вдоль восточного фланга. Он отметил, что эта операция добавит гибкости и силы позиции НАТО, а также ясно покажет, что альянс всегда готов защищаться.

Ранее Рютте уточнил, что НАТО начинает эту операцию в ответ на инцидент с дронами в Польше. Он подчеркнул, что эта военная активность начнется в ближайшие дни и будет включать различные ресурсы союзников.

