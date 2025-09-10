НАТО, ЕС и Белоруссия отреагировали на инцидент с дронами в Польше. Их назвали заблудившимися и не восприняли как атаку

Реакция мировых политиков и военных на инцидент с залетевшими на территорию Польши дронами не заставила себя долго ждать. Например, в НАТО заявили, что не рассматривают эту ситуацию как вторжение, а в Евросоюзе призвали усилить санкции против России.

Утром 10 сентября премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что ночью было якобы нарушено воздушное пространство Польши. В Генштабе страны назвали произошедшее «актом агрессии, который создал реальную угрозу безопасности граждан». Позднее Туск, не приведя никаких доказательств, заявил, что сбитые над его страной дроны якобы были российскими.

В связи с заявлениями о нарушении воздушного пространства страны Дональд Туск созвал экстренное заседание правительства. Также сообщалось, что президент Польши Кароль Навроцкий созовет экстренное заседание Совета национальной безопасности в течение 48 часов. Навроцкий также подчеркнул, что произошедший инцидент является «беспрецедентным моментом в истории НАТО и Польши».

Дональд Туск также сообщил, что Польша попросит НАТО о применении статьи 4 Североатлантического договора после инцидента с дронами. По его словам, Варшава попросит союзников увеличить поддержку ее военно-воздушных сил и противовоздушной обороны на восточной границе. Туск также заявил, что Россия якобы объявила «конфронтацию всему миру». При этом временный поверенный в делах России в Польше Андрей Ордаш заявил, что Польша не представила доказательств принадлежности сбитых над своей территорией дронов к России. Дипломат также назвал обвинения в адрес РФ беспочвенными.

Фото: Chancellery of the Prime Minister of Poland / AP

В Белоруссии назвали «заблудившимися» попавшие в Польшу дроны

Вооруженные силы (ВС) Белоруссии обменивались информацией о воздушной обстановке с дежурными силами Польши и Литвы, рассказал начальник Генерального штаба страны Павел Муравейко. Его слова передало Министерство обороны Белоруссии.

«Часть заблудившихся беспилотников была уничтожена силами противовоздушной обороны нашей страны над территорией республики», — прокомментировал он инцидент с дронами.

Муравейко отметил, что дежурные силы Белоруссии, Польши и Литвы координировали реакцию на «заблудившиеся» дроны. По его словам, Минск предупредил о приближении неизвестных летательных аппаратов к территории соседних стран.

Наряду с этим Муравейко сообщил, что ВС Белоруссии сбили часть летевших в сторону Польши дронов в ночь на 10 сентября. «Это позволило польской стороне оперативно отреагировать на действия беспилотников, подняв в воздух свои дежурные силы», — рассказал глава белорусского Генштаба.

Павел Муравейко Фото: Belarus Defence Ministry / Reuters

Еврокомиссия призвала усилить санкции против России из-за дронов в Польше

Глава Европейской комиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен призвала усилить санкции против России после инцидента с нарушением воздушного пространства Польши беспилотниками.

В ходе переговоров о санкциях против Москвы европейские страны обсуждают возможность более быстрого отказа от российского ископаемого топлива, а также ограничений в отношении «теневого флота» и третьих стран, заявила она.

Фон дер Ляйен добавила, что Европа полностью солидарна с Польшей после инцидента с беспилотными летательными аппаратами. Она заявила, что Европейский союз намерен вложить шесть миллиардов евро в «альянс беспилотников» с Украиной. Глава ЕК также призвала страны Европейского союза проработать вопрос о возможности финансирования Киева с помощью доходов от замороженных российских активов. По словам фон дер Ляйен, Европа предложит новую программу «качественного военного преимущества» для Вооруженных сил Украины.

Президент Франции Эммануэль Макрон также отреагировал на инцидент с дронами в Польше, назвав его неприемлемым. «Мы не пойдем на компромисс в вопросах безопасности наших союзников», — заявил французский лидер.

В НАТО не расценили инцидент с беспилотниками в воздушном пространстве Польши как атаку, сообщило агентство Reuters со ссылкой на источник в альянсе.

«НАТО не рассматривает вторжение беспилотника на территорию Польши как атаку», — говорится в сообщении.

Собеседник агентства добавил, что первоначальные признаки указывают на якобы «преднамеренное вторжение шести-десяти российских беспилотников». По словам источника, в ночной операции были задействованы польские истребители F-16, голландские F-35, итальянские самолеты наблюдения AWACS и самолеты-заправщики в воздухе, совместно эксплуатируемые странами НАТО.

В России назвали провокацией инцидент с беспилотниками в Польше

Депутат Московской городской думы (МГД) Андрей Медведев назвал провокацией инцидент в небе над Польшей. Целью ее является изменить отношение американского руководства к России, написал депутат МГД. Подобные провокации будут повторяться, и их станет больше, заявил он.

Депутат Госдумы Алексей Чепа также заявил, что инцидент с дронам над территорией Польши мог случиться в воздушном пространстве страны в результате технической ошибки, либо в результате провокации со стороны Украины.

«Теоретически нельзя исключать ошибку в управлении. Когда мы говорим о большой концентрации оружия, возможно все. Всегда существует угроза некоего непредсказуемого действия. С другой стороны, подобное возможно, скорее, с единичными беспилотниками, а не в случае массированной атаки, о которой говорит Польша», — заметил депутат.

Более вероятной, по его мнению, кажется версия с провокацией со стороны Украины, которая заинтересована в подталкивании Европы и НАТО к отправке своих контингентов в зону конфликта.

Временный поверенный в делах России в Польше Андрей Ордаш заявил, что Польша не представила доказательств принадлежности сбитых над своей территорией дронов к России.

Обвинения мы считаем беспочвенными. Никаких доказательств, что эти дроны имеют российское происхождение не представлено Андрей Ордаш Временный поверенный в делах России в Польше

Председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин усомнился в достоверности заявления Польши о том, что над территорией страны были сбиты российские дроны.

«Прежде чем выходить на публику и делать заявления, пугающие общественность, надо все проверять с фактами в руках, чего польская сторона, видимо, избегает делать. Вряд ли можно верить заявлению, которое сделали поляки», — заявил Карасин.

При этом, по словам сенатора, обращение Киева к Западу на фоне сообщений о нарушении воздушного пространства Польши — это очередное подтверждение того, что любое провокационное сообщение тут же интерпретируется украинской властью как вещь, организованная Россией. Карасин добавил. что это «напоминает антироссийскую шизофрению».