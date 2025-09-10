Макрон отреагировал на «инцидент с дронами» в Польше

Макрон назвал неприемлемым «инцидент с дронами» в Польше

Президент Франции Эммануэль Макрон назвал неприемлемым «инцидент с дронами» в Польше. С таким заявлением глава Пятой республики выступил в соцсети Х.

«Мы не пойдем на компромисс в вопросах безопасности наших союзников», — подчеркнул французский лидер.

Ранее власти Польши заявили о намерении запросить у союзников по НАТО применение статьи 4 Североатлантического договора после инцидента с дронами. Статья предусматривает консультации в случае, если, по мнению какой-то из стран, ее территориальная целостность, политическая независимость или безопасность оказались под угрозой.