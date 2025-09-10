Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
11:44, 10 сентября 2025Мир

Польша захотела применить статью договора НАТО после инцидента с дронами

Туск: Польша попросит НАТО о применении статьи 4 после инцидента с дронами
Лина Пивоварова (редактор отдела Мир)

Фото: Kacper Pempel / Reuters

Польша попросит НАТО о применении статьи 4 Североатлантического договора после инцидента с дронами. Об этом заявил польский премьер-министр Дональд Туск во время выступления перед Сеймом, трансляцию которого вел телеканал TVP Info.

«Консультации союзников, о которых я уже упоминал, принимают в эту минуту характер формальной заявки на применение статьи 4», — сказал политик.

Польский премьер уточнил, что Варшава попросит союзников увеличить поддержку ее военно-воздушных сил (ВВС) и противовоздушной обороны (ПВО) на восточной границе. По словам Туска, соответствующее решение было принято совместно с президентом Польши Каролем Навроцким.

Статья 4 Североатлантического договора предусматривает консультации в случае, если, по мнению какой-то из стран, ее территориальная целостность, политическая независимость или безопасность оказались под угрозой.

Ранее сообщалось, что НАТО не расценивает инцидент с беспилотниками в воздушном пространстве Польши как «атаку».

ЖЗЛ
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Белоруссия заявила о помощи Польше в инциденте с беспилотниками

    Премьер Польши назвал инцидент с дронами масштабной провокацией

    Люди стали чаще покупать дорогие смартфоны

    Собиравшегося в Турцию россиянина задержали в аэропорту из-за золотых часов

    Иностранец ответит за истязания дочери в российском суде

    Агента ГУР Украины поймали на сборе данных о российских военных объектах

    Военный обозреватель назвал ложной концепцию «ударов возмездия»

    Популярная певица устроила фотосессию в мокром нижнем белье

    У одного из крупнейших производителей электроники в России кончились деньги

    Польша захотела применить статью договора НАТО после инцидента с дронами

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости