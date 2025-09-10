Польша захотела применить статью договора НАТО после инцидента с дронами

Туск: Польша попросит НАТО о применении статьи 4 после инцидента с дронами

Польша попросит НАТО о применении статьи 4 Североатлантического договора после инцидента с дронами. Об этом заявил польский премьер-министр Дональд Туск во время выступления перед Сеймом, трансляцию которого вел телеканал TVP Info.

«Консультации союзников, о которых я уже упоминал, принимают в эту минуту характер формальной заявки на применение статьи 4», — сказал политик.

Польский премьер уточнил, что Варшава попросит союзников увеличить поддержку ее военно-воздушных сил (ВВС) и противовоздушной обороны (ПВО) на восточной границе. По словам Туска, соответствующее решение было принято совместно с президентом Польши Каролем Навроцким.

Статья 4 Североатлантического договора предусматривает консультации в случае, если, по мнению какой-то из стран, ее территориальная целостность, политическая независимость или безопасность оказались под угрозой.

Ранее сообщалось, что НАТО не расценивает инцидент с беспилотниками в воздушном пространстве Польши как «атаку».