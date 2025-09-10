Мир
10:31, 10 сентября 2025Мир

Раскрыто отношение НАТО к инциденту с дронами в Польше

Reuters: НАТО не расценивает инцидент с беспилотниками в Польше как атаку
Лина Пивоварова (редактор отдела Мир)

Фото: Kacper Pempel / Reuters

НАТО не расценивает инцидент с беспилотниками в воздушном пространстве Польши как «атаку». Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источник в альянсе.

«НАТО не рассматривает вторжение беспилотника на территорию Польши как атаку», — говорится в сообщении.

Собеседник агентства добавил, что первоначальные признаки указывают на якобы «преднамеренное вторжение шести — десяти российских беспилотников».

По словам источника, в ночной операции были задействованы польские истребители F-16, голландские F-35, итальянские самолеты наблюдения AWACS и самолеты-заправщики в воздухе, совместно эксплуатируемые странами НАТО.

Ранее премьер-министр Дональд Туск заявил, что прошедшей ночью было нарушено воздушное пространство страны. Позднее он сказал, что дроны, которые сбили ночью над Польшей, являются российскими. При этом он не привел никаких доказательств.

