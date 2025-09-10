Мир
10:59, 10 сентября 2025Мир

Президент Польши созовет экстренное заседание из-за беспилотников

Навроцкий заявил, что созовет заседание Совета нацбезопасности из-за БПЛА
Дарья Устьянцева (редактор отдела «Мир»)

Фото: Brian Snyder / Reuters

Президент Польши Кароль Навроцкий созовет экстренное заседание Совета национальной безопасности в течение 48 часов из-за заявлений о нарушении воздушного пространства страны беспилотными летательными аппаратами (БПЛА). Об этом сообщает Reuters.

«В связи с новостью о том, что в течение 48 часов мы получим полную информацию о том, что произошло в воздушном пространстве Польше, я принял решение созвать Совет нацбезопасности в течение этого же времени», — заявил польский лидер.

Навроцкий также подчеркнул, что произошедший инцидент является «беспрецедентным моментом в истории НАТО и Польши».

Ранее премьер-министр Польши Дональд Туск бездоказательно заявил, что залетевшие на территорию страны беспилотники якобы принадлежат России. Он также созвал экстренное заседание правительства в связи с происшествием.

