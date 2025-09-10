«Акт агрессии». В Польше ночью сбили несколько дронов. В США обвинили в атаке Россию

Туск созвал экстренное заседание из-за нарушения воздушного пространства Польши

Прошедшей ночью было нарушено воздушное пространство Польши.

«Продолжается операция, связанная с многократным нарушением польского воздушного пространства. Против объекта войска применили вооружения. Нахожусь в постоянном контакте с президентом и министром обороны», — указал премьер-министр страны Дональд Туск.

В свою очередь, замминистра национальной обороны республики Цезарий Томчик написал, что над Польшей продолжается операция по нейтрализации объектов, которые нарушили границу. В Генштабе страны также добавили, что это «акт агрессии, который создал реальную угрозу безопасности граждан».

Конгрессмен-республиканец, член комитета Палаты представителей США по вооруженным силам Джо Уилсон обвинил Россию в атаке дронов на Польшу. Он назвал это «актом войны».

«Это акт войны, и мы благодарны союзникам по НАТО за их оперативную реакцию на продолжающуюся ничем не спровоцированную агрессию», — написал он. Уилсон также призвал президента США Дональда Трампа ввести обязательные санкции против российской военной отрасли.

В Польше созвали экстренное заседание правительства

Дональд Туск утром созвал экстренное заседание правительства в связи с заявлениями о нарушении воздушного пространства страны.

Как заявляло польское командование, часть дронов, вторгшихся в воздушное пространство Польши, была ликвидирована. Также утверждается, что объекты, идентифицированные как дроны, нарушили воздушные границы Польши ночью, когда на Украине была объявлена воздушная тревога. По данным местной полиции, поврежденный беспилотник уже обнаружен в деревне Чоснувка в Люблинском воеводстве.

Польша закрыла два аэропорта из-за «незапланированной военной активности»

Из-за нарушения воздушного пространства закрыли расположенный на юго-востоке Польши международный аэропорт Жешув-Ясенка.

Администрация воздушной гавани объяснила временное закрытие «незапланированной военной активностью». Позже ограничения также распространились и на аэропорт Люблин.

Ночью Польша поднимала в небо военные самолеты

В ночь с 9 на 10 сентября также сообщалось, что военные самолеты Польши и союзных сил были подняты в небо на фоне активности российских войск на Украине.

Также сообщалось, что наземные силы противовоздушной обороны и радиолокационной разведки приведены в состояние наивысшей готовности. По данным ведомства, действия носят превентивный характер и направлены на обеспечение безопасности воздушного пространства и защиту граждан страны.

До этого, в ночь на 7 сентября, ВВС Польши также заявили, что привели в готовность самолеты на фоне активности России на Украине. «Для обеспечения безопасности польского воздушного пространства оперативный командующий Вооруженных сил Польши задействовал все необходимые процедуры», — говорилось в заявлении.