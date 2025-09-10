Мир
07:57, 10 сентября 2025
Мир

В Польше созвали экстренное заседание правительства

Премьер Польши Туск созвал экстренное заседание правительства
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Sarah Meyssonnier / Reuters

Премьер-министр Польши Дональд Туск созвал экстренное заседание правительства в связи с заявлениями о нарушении воздушного пространства страны. Об этом сообщил пресс-секретарь правительства республики Адам Шлапка на своей странице в социальной сети X.

«Туск проводит встречу с министрами, ответственными за государственную безопасность. Премьер-министр созвал экстренное заседание Совета министров на 08.00 (09.00 мск)», — написал Шлапка.

Ранее польский премьер заявил, что прошедшей ночью было нарушено воздушное пространство Польши. В свою очередь, заместитель министра национальной обороны республики Цезарий Томчик написал, что над Польшей продолжается операция по нейтрализации объектов, которые нарушили границу.

