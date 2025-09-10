Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
07:17, 10 сентября 2025Мир

Польша закрыла два аэропорта из-за «незапланированной военной активности»

Аэропорт Польши Жешув закрылся из-за незапланированной военной активности
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Safwan Mahmud / Unsplash

Расположенный на юго-востоке Польши международный аэропорт Жешув-Ясенка закрылся. Об этом говорится в выпущенном извещении летному составу (NOTAM), пишет РБК.

Администрация воздушной гавани объяснила временное закрытие воздушной гавани «незапланированной военной активностью». Позже ограничения также распространились и на аэропорт Люблин.

Ранее сообщалось, что военные самолеты Польши и союзных сил были подняты в небо на фоне якобы активности российских войск на Украине.
Также отмечалось, что наземные силы противовоздушной обороны и радиолокационной разведки приведены в состояние наивысшей готовности.

До этого стало известно о планах Польши полностью закрыть границу с Белоруссией в четверг, 11 сентября. Причиной такого шага, по словам политика, стали совместные военные учения Белоруссии и России «Запад-2025».

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Нельзя игнорировать». В Катаре заявили о праве на ответ Израилю за удар по Дохе

    Юмористка убежала со сцены из-за пикантной проблемы

    Назван способ изменить отношение европейских элит к России

    Обнаружен скрытый вред «Оземпика» для женщин

    В российском колледже раскрыли схему по хищению миллионов

    В США заявили о возможном убийстве Зеленского

    Туск сообщил о нарушении воздушного пространства Польши

    Польша закрыла два аэропорта из-за «незапланированной военной активности»

    54-летняя телеведущая устроила откровенную фотосессию в джакузи

    ВСУ перебросили спешно собранное подкрепление под Волчанск

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости