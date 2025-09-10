Польша закрыла два аэропорта из-за «незапланированной военной активности»

Аэропорт Польши Жешув закрылся из-за незапланированной военной активности

Расположенный на юго-востоке Польши международный аэропорт Жешув-Ясенка закрылся. Об этом говорится в выпущенном извещении летному составу (NOTAM), пишет РБК.

Администрация воздушной гавани объяснила временное закрытие воздушной гавани «незапланированной военной активностью». Позже ограничения также распространились и на аэропорт Люблин.

Ранее сообщалось, что военные самолеты Польши и союзных сил были подняты в небо на фоне якобы активности российских войск на Украине.

Также отмечалось, что наземные силы противовоздушной обороны и радиолокационной разведки приведены в состояние наивысшей готовности.

До этого стало известно о планах Польши полностью закрыть границу с Белоруссией в четверг, 11 сентября. Причиной такого шага, по словам политика, стали совместные военные учения Белоруссии и России «Запад-2025».