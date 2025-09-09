Мир
14:45, 9 сентября 2025Мир

Польша закроет границу с Белоруссией

Туск: Польша закроет границу с Белоруссией 11 сентября
Владислав Китов (редактор отдела Мир)

Фото: Agnieszka Sadowska / Agencja Wyborcza.pl / Reuters

Польша намерена полностью закрыть границу с Белоруссией в четверг, 11 сентября. Об этом заявил премьер-министр страны Дональд Туск, сообщает польская газета Rzeczpospolita.

Причиной такого шага, по словам политика, стали совместные военные учения Белоруссии и России «Запад-2025».

«Принимая во внимание вопросы государственной безопасности, мы закроем границу с Белоруссией, в том числе погранпереход на железной дороге, в связи с учениями "Запад-2025" в ночь с четверга на пятницу», — сказал Туск.

Ранее страны Североатлантического альянса пообещали ответить на военные учения России «Запад-2025». «Мы должны серьезно относиться к учениям вблизи границ НАТО и ЕС; как соседние страны, так и само НАТО относятся к ним с максимальной серьезностью», — заявил заместитель министра обороны Литвы Томас Годляускас.

