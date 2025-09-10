Мир
Премьер Польши сделал заявление о сбитых беспилотниках

Туск заявил, что сбитые над Польшей БПЛА являются российскими
Дарья Устьянцева (редактор отдела «Мир»)

Фото: Kacper Pempel / Reuters

Беспилотные летательные аппараты (БПЛА), которые были сбиты ночью над Польшей, являются российскими. Об этом заявил премьер-министр республики Дональд Туск, сообщает РИА Новости.

«Над территорией нашей страны были сбиты беспилотники, представлявшие угрозу. Это первый случай, когда российские дроны сбиты над страной, входящей в Североатлантический альянс», — отметил польский премьер.

Каки-либо доказательств того, что оказавшиеся в воздушном пространстве Польши БПЛА принадлежат России, Туск не привел.

Ранее Туск созвал экстренное заседание правительства в связи с заявлениями о нарушении воздушного пространства Польши.

